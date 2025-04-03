Трамп наложил пошлины на острова Херд и Макдональд с населением ноль человек

Острова идут в перечне из 185 государств предпоследними, на них наложена пошлина в размере 10%. Официально Херд и Макдональд являются внешними территориями Австралии. Они представляют собой огромные ледники с вулканами, где проживают лишь огромные популяции пингвинов и других морских птиц.
Напомним, что Трамп торжественно анонсировал введение новых пошлин 2 апреля. Он назвал этот день важнейшим в истории Америки, за которым последует «эра процветания» США. России и Белоруссии в списке облагаемых доппошлиной стран нет, а вот для Украины место нашлось.