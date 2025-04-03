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Трамп наложил пошлины на необитаемые острова Херд и Макдональд

На этих островах имеются значительные колонии пингвинов.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп установил 10% пошлины на импорт товаров с необитаемых островов Херд и Макдональд, где нет населения, но обитают крупные колонии пингвинов.

Эти удаленные острова находятся в южной части Индийского океана и принадлежат Австралии.

В то же время США объявили о введении 34% пошлин на китайский импорт и 20% на товары из стран Европейского союза. Об этом президент Трамп сообщил во время своего обращения в Розовом саду Белого дома.

Ранее стало известно, что Россия не вошла в перечень из 185 стран, на товары которых администрация США вводит взаимные таможенные пошлины.