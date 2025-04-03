Дмитриев и Уиткофф начали переговоры в Вашингтоне

Газета обращает внимание, что визит Дмитриева в Вашингтон последовал после того, как на прошлых выходных (30 марта) президент США Дональд Трамп сказал, что «зол» на президента России Владимира Путина из-за его предложения ввести внешнее управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов.
«Дмитриев может оказаться здесь, чтобы успокоить администрацию и вновь подчеркнуть возможность не только мирного урегулирования, но и крупных финансовых сделок», — пишет The Washington Post. Дмитриев участвовал в переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Телеканал CNN тогда сообщал, что его привлекли для восстановления экономических связей РФ и США.
23 февраля Владимир Путин подписал указ о назначении Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.