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Дмитриев и Уиткофф начали переговоры в Вашингтоне

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф ведут переговоры в Вашингтоне, сообщила The Washington Post со ссылкой на источник. Собеседник газеты сказал, что вопрос переговоров деликатен и они «продолжаются». Ранее журналист телеканала CBS сообщал, что встреча должна пройти в Белом доме.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

Газета обращает внимание, что визит Дмитриева в Вашингтон последовал после того, как на прошлых выходных (30 марта) президент США Дональд Трамп сказал, что «зол» на президента России Владимира Путина из-за его предложения ввести внешнее управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов.

«Дмитриев может оказаться здесь, чтобы успокоить администрацию и вновь подчеркнуть возможность не только мирного урегулирования, но и крупных финансовых сделок», — пишет The Washington Post. Дмитриев участвовал в переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Телеканал CNN тогда сообщал, что его привлекли для восстановления экономических связей РФ и США.

23 февраля Владимир Путин подписал указ о назначении Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.