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Россиянина Пацулю в США приговорили к 70 месяцам тюрьмы за незаконный экспорт

Гражданин России осужден в США за экспорт авиационных технологий.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин России Олег Пацуля приговорен к 70 месяцам лишения свободы по обвинению в организации незаконного экспорта из США, а также в отмывании денег. Такое решение вынес федеральный суд американского штата Аризона.

«Олег Пацуля, гражданин России, был приговорен к 70 месяцам, или почти к шести годам, лишения свободы за его роль в сговоре с целью экспорта контролируемых авиационных технологий в Россию и отмывания денег в связи с незаконной схемой экспорта», — сказано в релизе пресс-службы Минюста США.

Ранее суд США во Флориде отправил под арест россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках микроэлектроники военного назначения в Россию.

Также сообщалось, что россиянин Максим Марченко приговорен в США к трем годам лишения свободы за переправку в Россию микроэлектроники двойного назначения на фоне санкционных ограничений.