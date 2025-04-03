Россиянина Пацулю в США приговорили к 70 месяцам тюрьмы за незаконный экспорт

«Олег Пацуля, гражданин России, был приговорен к 70 месяцам, или почти к шести годам, лишения свободы за его роль в сговоре с целью экспорта контролируемых авиационных технологий в Россию и отмывания денег в связи с незаконной схемой экспорта», — сказано в релизе пресс-службы Минюста США.