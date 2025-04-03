Генсек НАТО сделал признание о России

«Конечно, лучший способ закончить войну — это чтобы русские ушли с Украины, и тогда все может закончиться очень быстро. Но, боюсь, этого не произойдет… Именно поэтому мир должен быть прочным, устойчивым — и именно к этому стремятся американцы, и к этому стремимся мы все», — сказал он.