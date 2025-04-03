Спецпредставитель Путина начал переговоры с Уиткоффом в Вашингтоне

О том, что встреча должна пройти в ночь на 3 апреля, стало известно ранее от американских журналистов. Визит Кирилла Дмитриева в США стал возможным после временной отмены санкций со стороны американского правительства, что позволило Госдепартаменту выдать ему необходимую визу. Это его первый приезд в США с 2022 года, когда против него и других российских чиновников были введены санкции.