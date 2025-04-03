Трамп заявил о хорошем сотрудничестве России и Украины с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдает положительное сотрудничество со стороны как России, так и Украины в процессе урегулирования конфликта.
Он подчеркнул, что это, в первую очередь, вопрос человечности, и выразил мнение, что конфликт необходимо прекратить, так как это трагедия.
Трамп также вновь отметил, что, по его мнению, если бы он оставался на посту президента, этот конфликт не произошел бы. Он выразил беспокойство по поводу огромных потерь на поле боя, оценивая их в тысячи жизней, и подчеркнул, что большинство пострадавших — это молодые люди. По его словам, необходимо немедленно прекратить насилие.
Ранее сообщалось, что в администрации президента США считают маловероятным установление перемирия на Украине до Пасхи.