Трамп заявил о хорошем сотрудничестве России и Украины с США

Трамп также вновь отметил, что, по его мнению, если бы он оставался на посту президента, этот конфликт не произошел бы. Он выразил беспокойство по поводу огромных потерь на поле боя, оценивая их в тысячи жизней, и подчеркнул, что большинство пострадавших — это молодые люди. По его словам, необходимо немедленно прекратить насилие.