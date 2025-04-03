РФ успешно выполнила условия моратория.
Россия выполнила все условия и добилась главной задачи в рамках договоренности о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом рассказал российский журналист, военный корреспондент Александр Коц.
«Выдвинув идею моратория на удары по энергообъектам, Зеленский думал, что загнал в угол президента России. А тот взял и перевернул всю эту дилетантскую игру, моментально отдав приказ не наносить удары по энергетике. Москва в очередной раз продемонстрировала Вашингтону способность отвечать за свои слова и полную недоговороспособность Киева», — написал Коц в своем telegram-канале.
Ранее Россия согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. В это же время Киев уже неоднократно нарушал подобные договоренности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что Москва строго следует взятым на себя обязательствам.