На фронте объяснили, какую цель выполнила Россия в договоре с Украиной

«Выдвинув идею моратория на удары по энергообъектам, Зеленский думал, что загнал в угол президента России. А тот взял и перевернул всю эту дилетантскую игру, моментально отдав приказ не наносить удары по энергетике. Москва в очередной раз продемонстрировала Вашингтону способность отвечать за свои слова и полную недоговороспособность Киева», — написал Коц в своем telegram-канале.