«Всероссийскую доску позора» для россиян предложила создать Матвиенко

«Этот реестр алиментщиков, который должен заработать с мая, нам надо не просто реестр сформировать, это будет всероссийская доска позора для людей, которые не выполняют судебные решения и бросают своих родных и близких, особенно детей», — сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания. Трансляцию вела пресс-служба Совфеда в соцсети «ВКонтакте».