«Всероссийскую доску позора» для россиян предложила создать Матвиенко

Реестр должников по алиментам должен стать «всероссийской доской позора», считает Матвиенко.
В России с мая должен заработать реестр должников по алиментам, который должен стать «всероссийской доской позора». С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Этот реестр алиментщиков, который должен заработать с мая, нам надо не просто реестр сформировать, это будет всероссийская доска позора для людей, которые не выполняют судебные решения и бросают своих родных и близких, особенно детей», — сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания. Трансляцию вела пресс-служба Совфеда в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Матвиенко призвала сократить прием региональных абитуриентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее словам, это позволит остановить перепроизводство невостребованных специалистов. Позднее в Совфеде подчеркнули, что высказывание председателя является ее личным мнением.