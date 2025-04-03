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Трамп: Россия и Украина демонстрируют «неплохое сотрудничество»

Президент США Дональд Трамп заявил о позитивном взаимодействии Вашингтона с Москвой и Киевом в контексте урегулирования украинского кризиса. Этот вопрос американский лидер обсудил в Белом доме, призвав как можно скорее покончить с конфликтом.

Источник: Life.ru

«Я считаю, мы наблюдаем неплохое сотрудничество от России и от Украины, но остановить это необходимо. Это вопрос гуманности», — отметил политик, повторив утверждение, что при его президентстве подобный конфликт был бы невозможен.

Также Трамп выразил серьёзную озабоченность масштабами жертв с каждой из сторон. Гибель тысяч «молодых ребят» нужно прекратить, уверен он.

Ранее Трамп в очередной раз выразил надежду на скорейшее достижение договорённости о прекращении огня на Украине. По словам политика, он ждёт активных действий в этом направлении от российского коллеги Владимира Путина.