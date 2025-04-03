Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого значения с инаугурации

Больше всего недовольства у респондентов вызвали экономические реформы Трампа — 52% согласились с утверждением, что повышением тарифов на автомобили и запчасти навредит их близким. В целом действия Трампа в экономике одобрили только 37% респондентов, во внешней политике — 34%, в сфере иммиграции — 48%.