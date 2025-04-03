Дмитрий Демешин поставил конкретные сроки достройки и ввода в эксплуатацию ТЭЦ-4

В ответ глава региона спросил о том, почему так затянут процесс и поучил министерству энергетики края проверить сроки строительства и выявить резервы для их сокращения. Он заявил, что до начала отопительного сезона 2026 года нужно завершить все работы по пуску газа. И декабрь выше указанного года никак не устраивает.