Дмитрий Демешин поставил конкретные сроки достройки и ввода в эксплуатацию ТЭЦ-4

В Хабаровске под председательством губернатора Дмитрия Демешина состоялось заседание регионального штаба. Главной темой стало строительство хабаровской ТЭЦ-4, которую с нетерпением ждут местные жители.
Дефицит энергомощностей — один из сдерживающих факторов дальнейшего развития потенциала Хабаровского края. Именно поэтому глава региона держит на личном контроле вопрос строительства ТЭЦ-4. С ее появлением также вырастет безопасность энергосистемы всего региона, и многие потребители забудут про отключения.
Открывая заседание, глава региона напомнил, что во время ВЭФ-2024 Президент России Владимир Путин отметил, что до 2030 года ожидается значительный рост потребления электроэнергии на Дальнем Востоке. И этому вызову Хабаровский край должен соответствовать.
«С учетом достаточно большого объема устаревшего оборудования, которое будет выводиться из работы, роста потребности в электроэнергии, поставлена задача строить станции и сети. Стратегическая цель — обеспечить социально-экономический рост страны», — заявил губернатор.
Дмитрий Викторович добавил, что главная задача в этом направлении — это обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию Хабаровской ТЭЦ-4. Это не только позволит остановить совсем изношенную ТЭЦ-1, но и повысит энергетическую безопасность энергосистемы региона. Также будут сокращены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
На совещании выступил гендиректор АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Денис Зырянов, ведущий строительство нового объекта. Он доложил, что проблем с поставками нет и во втором квартале 2027 года станция будет введена в эксплуатацию.
Далее выступил Георгий Шперлинг, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Он доложил о возведении «Газопровод-отвод и ГРС-2 Горький», а также «Газопровод межпоселковый от ГРС-2 Горького до ТЭЦ-4 г. Хабаровска».
«В настоящее время заказчиком строительства ООО “Газпром газификация” проводятся конкурсные процедуры с окончанием в апреле этого года, а заключение договора — май 2025 года. По проекту организации строительства срок реализации объекта — 16 месяцев. Работы будут завершены в IV квартале 2026 года», — сказал Георгий Шперлинг.
В ответ глава региона спросил о том, почему так затянут процесс и поучил министерству энергетики края проверить сроки строительства и выявить резервы для их сокращения. Он заявил, что до начала отопительного сезона 2026 года нужно завершить все работы по пуску газа. И декабрь выше указанного года никак не устраивает.