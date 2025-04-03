В партии Порошенко заявили, что Зеленский «не пустил» экс-президента в США

Офис Зеленского не позволил бывшему украинскому лидеру и главе партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко* отправиться на конференцию в Соединённые Штаты, где у него были запланированы встречи с представителями команды Дональда Трампа.
Об этом заявили в «Европейской солидарности».
«Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заблокировал международную командировку Петра Порошенко во Флориду (США). На конференции планировался ряд встреч Петра Порошенко с представителями команды президента США Дональда Трампа в поместье американского лидера Мар-а-Лаго», — говорится в сообщении.
Соратники Порошенко уточнили, что он хотел обсудить с членами команды Трампа «стратегии завершения конфликта» на Украине.
Представители «Европейской солидарности» обвинили Зеленского в том, что он не сумел найти «общий язык» с администрацией Трампа и «мешает оппозиции применять для этого возможности дипломатии».
До этого Порошенко не выпустили на встречу с лидером Европейской народной партии в Европарламенте Манфредом Вебером.
Ранее сообщалось, что суд признал незаконным запрет на выезд Порошенко с Украины.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.