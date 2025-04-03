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WP: глава РФПИ Дмитриев начал встречу с спецпосланником президента США

Переговоры «идут», как утверждает источник издания.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал переговоры с Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, в Вашингтоне, сообщает Washington Post, ссылаясь на источник.

Источник, знакомый с ходом событий, подтвердил, что переговоры между российским представителем и американским спецпосланником в настоящее время продолжаются.

По информации телеканала CNN, Дмитриев в среду прибыл в американскую столицу для встречи с Уиткоффом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдает положительное сотрудничество со стороны как России, так и Украины в процессе урегулирования конфликта.