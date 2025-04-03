WP: глава РФПИ Дмитриев начал встречу с спецпосланником президента США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал переговоры с Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, в Вашингтоне, сообщает Washington Post, ссылаясь на источник.