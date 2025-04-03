«Неожиданность и скрытность манёвров обеспечили глубокое проникновение в тыл украинских сил и вызвали их экстренное бегство, не дав возможности замести следы злодеяний. В настоящее время практически вся территория [Курской области] возвращена под контроль России», — подчеркнул дипломат.
По словам Полянского, при отступлении ВСУ побросали дорогостоящую западную технику. Кроме того, боевики заминировали территорию, установив взрывные устройства даже в детские игрушки.
Напомним, что всего за время курской авантюры ВС Украины потеряли свыше 71 570 военных, 403 танка, 329 БМП, 293 бронетранспортёра и тысячи единиц другой техники. Вторжение в российский регион стало настоящим провалом для Киева.