Бегство украинских формирований из Курской области под натиском российских военнослужащих не позволило боевикам скрыть следы чудовищных преступлений, которые приспешники киевского режима учинили на оккупированных территориях. Об этом в ходе неформального заседания Совбеза ООН заявил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.