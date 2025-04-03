Трамп наложил пошлины на острова Херд и Макдональд с нулевым населением

В список из 185 стран, в отношении которых президент США Дональд Трамп ввел тарифные пошлины, вошли необитаемые территории. Это следует из списка, опубликованного на странице Белого дома в социальной сети Х.
В список внесены острова Херд и Макдональд, которые представляют собой небольшой архипелаг в южной части Индийского океана. Население Херда и Макдональда, а также множества прилегающих к ним мелких островов составляет ноль человек. Кроме списка стран, в отношении которых США ввели пошлины, Херд и Макдональд уже давно входят в список Национального достояния Австралии и Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, Соединенные Штаты вводят 10-процентные ответные таможенные пошлины в отношении товаров, импортируемых из 185 государств, в том числе с Украины. При этом в список не включены ни Российская Федерация, ни Белоруссия.
Глава американского Минфина Бессент объяснил это отсутствием торговых отношений США с этими странами.