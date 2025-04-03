Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп наложил пошлины на острова Херд и Макдональд с нулевым населением

В список стран, в отношении которых Трамп ввел тарифные пошлины, вошли два острова с населением ноль человек.

Источник: Комсомольская правда

В список из 185 стран, в отношении которых президент США Дональд Трамп ввел тарифные пошлины, вошли необитаемые территории. Это следует из списка, опубликованного на странице Белого дома в социальной сети Х.

В список внесены острова Херд и Макдональд, которые представляют собой небольшой архипелаг в южной части Индийского океана. Население Херда и Макдональда, а также множества прилегающих к ним мелких островов составляет ноль человек. Кроме списка стран, в отношении которых США ввели пошлины, Херд и Макдональд уже давно входят в список Национального достояния Австралии и Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, Соединенные Штаты вводят 10-процентные ответные таможенные пошлины в отношении товаров, импортируемых из 185 государств, в том числе с Украины. При этом в список не включены ни Российская Федерация, ни Белоруссия.

Глава американского Минфина Бессент объяснил это отсутствием торговых отношений США с этими странами.