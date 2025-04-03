Трамп наложил пошлины на острова Херд и Макдональд с нулевым населением

В список внесены острова Херд и Макдональд, которые представляют собой небольшой архипелаг в южной части Индийского океана. Население Херда и Макдональда, а также множества прилегающих к ним мелких островов составляет ноль человек. Кроме списка стран, в отношении которых США ввели пошлины, Херд и Макдональд уже давно входят в список Национального достояния Австралии и Всемирного наследия ЮНЕСКО.