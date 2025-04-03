Список стран, в отношении которых США вводят пошлины, всех удивил: в нем не оказалось России

Вашингтон обнародовал список из 185 стран, в отношении которых Соединенные Штаты вводят 10-процентные ответные таможенные пошлины. Документ опубликован на странице Белого дома в социальной сети Х. В него включен ряд постсоветских стран, в том числе Украина. При этом Российская Федерация в список не входит, нет в нем также и Белоруссии.