Список стран, в отношении которых США вводят пошлины, всех удивил: в нем не оказалось России

Вашингтон обнародовал список из 185 стран, в отношении которых Соединенные Штаты вводят 10-процентные ответные таможенные пошлины. Документ опубликован на странице Белого дома в социальной сети Х. В него включен ряд постсоветских стран, в том числе Украина. При этом Российская Федерация в список не входит, нет в нем также и Белоруссии.
Глава министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент прокомментировал информацию об отсутствии России и Белоруссии в списках по импортным пошлинам. Глава американского ведомства в качестве причины назвал отсутствие у Вашингтона торговых отношений с этими странами.
При этом в список внесены острова Херд и Макдональд, которые представляют собой небольшой архипелаг в южной части Индийского океана. Население Херда и Макдональда, а также множества прилегающих к ним мелких островов составляет ноль человек.
Накануне сообщалось, что в США вводятся 25-процентные пошлины на импорт легковых автомобилей и легких грузовиков. Также эта мера коснется импорта автозапчастей, пошлины на них будут введены не позднее 3 мая. Соответствующее распоряжение подписал президент США Дональд Трамп, апеллируя при этом к необходимости «защитить национальную безопасность». Трамп заявил о желании изменить ситуацию, при которой значительная часть приобретаемых американцами автомобилей производится за пределами США.
Тем временем Европа решила говорить с Трампом «с позиции силы» после его неоднократных заявлений о введении пошлин на товары из стран Евросоюза. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа имеет «сильный план» противодействия американским мерам и может также ввести повышенные пошлины в отношении американских товаров.
В то же время лидеры Франции, Италии и Ирландии публично раскритиковали предложенную фон дер Ляйен стратегию противостояния США в «торговой войне».
Напомним, 10 февраля Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт алюминия и стали. Теперь вместо 10% их размер составляет 25%. Кроме того, новое американское руководство отменило беспошлинные квоты для главных поставщиков. Мексика, Канада и Бразилия будут платить те же 25%.