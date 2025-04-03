Путин включил в состав Госсовета мэра Иркутска Руслана Болотова

Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета. Как следует из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, в него вошел мэр Иркутска Руслан Болотов, а также врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, врио руководителя Ненецкого автономного округа Ирина Гехт и глав Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, пишет ИА IrkutskMedia.