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Путин включил в состав Госсовета мэра Иркутска Руслана Болотова

Глава города вошел в комиссию по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета. Как следует из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, в него вошел мэр Иркутска Руслан Болотов, а также врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, врио руководителя Ненецкого автономного округа Ирина Гехт и глав Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, пишет ИА IrkutskMedia.

Указом президента из состава Госсовета были исключены экс-глава Ненецкого АО Юрий Бездудный, экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин, мэр Красноярска Владислав Логинов и мэр Мурманска Юрий Сердечкин.

Также произошли изменения в составе комиссии по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти. В нее был включен Руслан Болотов и исключен Юрий Сердечкин.