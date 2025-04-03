В ГД упростили порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, который изменяет порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету, сообщает «Российская газета».
Согласно документу, пострадавшие смогут подавать заявления о клевете в правоохранительные органы, после чего полиция будет вести расследование и передавать материалы в суд.
Инициатором изменений выступил Верховный суд России. Поправки планируется внести в Уголовно-процессуальный кодекс.
Ранее комитет Государственной думы РФ по безопасности одобрил поправку, согласно которой иностранным агентам запрещено входить в руководство госкорпораций.