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В ГД упростили порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету

Пострадавшие могут получить возможность обращаться с заявлением в правоохранительные органы о клевете.

Источник: Аргументы и факты

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, который изменяет порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету, сообщает «Российская газета».

Согласно документу, пострадавшие смогут подавать заявления о клевете в правоохранительные органы, после чего полиция будет вести расследование и передавать материалы в суд.

Инициатором изменений выступил Верховный суд России. Поправки планируется внести в Уголовно-процессуальный кодекс.

Ранее комитет Государственной думы РФ по безопасности одобрил поправку, согласно которой иностранным агентам запрещено входить в руководство госкорпораций.