Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США объявили о радикальном плане по склонению России к миру

США планирует под давлением склонить Россию к соглашению о мире. Об этом заявил Питер Раф, директор Центра по Европе и Евразии в Институте Хадсона в аналитическом центре в Вашингтоне.

В США хотят вынудить Россию пойти на компромисс.

США планирует под давлением склонить Россию к соглашению о мире. Об этом заявил Питер Раф, директор Центра по Европе и Евразии в Институте Хадсона в аналитическом центре в Вашингтоне.

«Возможно, придется взвесить преимущества усиления давления, чтобы заставить Москву пойти на компромисс», — заявил Раф, пишет Newsweek. Он отметил, что США пока не отказались от попыток склонить Россию к соглашению.

В США ранее отмечали, что у них есть все инструменты для давления на Россию. Однако они надеются, что им не придется ужесточать санкции в попытке принудить ее к решению украинского конфликта.