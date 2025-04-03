В США объявили о радикальном плане по склонению России к миру

В США хотят вынудить Россию пойти на компромисс.
США планирует под давлением склонить Россию к соглашению о мире. Об этом заявил Питер Раф, директор Центра по Европе и Евразии в Институте Хадсона в аналитическом центре в Вашингтоне.
«Возможно, придется взвесить преимущества усиления давления, чтобы заставить Москву пойти на компромисс», — заявил Раф, пишет Newsweek. Он отметил, что США пока не отказались от попыток склонить Россию к соглашению.
В США ранее отмечали, что у них есть все инструменты для давления на Россию. Однако они надеются, что им не придется ужесточать санкции в попытке принудить ее к решению украинского конфликта.