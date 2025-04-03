Из состава Госсовета вышел мэр Красноярска

Мэр Красноярска вышел из состава Госсовета. Указ об обновлении состава Госсовета 2 апреля подписал президент Владимир Путин.
Из состава госоргана вышли мэр Красноярска Владислав Логинов, бывший глава Ненецкого АО Юрий Безудный, экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин и мэр Мурманска Юрий Сердечкин.
Были включены мэр Иркутска Руслан Болотов, врио губернатора Ненецкого АО Ирина Гехт, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Ранее сообщалось о том, что бывший министр образования Красноярского края Светлана Маковская стала советницей по образованию губернатора Михаила Котюкова.