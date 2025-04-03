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Из состава Госсовета вышел мэр Красноярска

Президент Владимир Путин обновил состав Госсовета.

Источник: Администрация Красноярска

Мэр Красноярска вышел из состава Госсовета. Указ об обновлении состава Госсовета 2 апреля подписал президент Владимир Путин.

Из состава госоргана вышли мэр Красноярска Владислав Логинов, бывший глава Ненецкого АО Юрий Безудный, экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин и мэр Мурманска Юрий Сердечкин.

Были включены мэр Иркутска Руслан Болотов, врио губернатора Ненецкого АО Ирина Гехт, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Ранее сообщалось о том, что бывший министр образования Красноярского края Светлана Маковская стала советницей по образованию губернатора Михаила Котюкова.