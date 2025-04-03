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Минфин США: России нет в списке по пошлинам из-за отсутствия торговли с ней

Отмечается, что санкции фактически свели торговлю между двумя странами к нулю.

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News объяснил, что новые торговые пошлины не затронули Россию, поскольку санкции практически полностью прекратили торговые отношения между странами.

По его словам, Москва не вошла в перечень стран, на которые распространяются ограничения, так как США фактически не ведут с ней торговлю.

Вашингтон ввел таможенные пошлины на товары из 185 государств, в том числе тех, которые применяли протекционистские меры против американской продукции. Однако ограничения не коснулись России и Белоруссии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп установил 10% пошлины на импорт товаров с необитаемых островов Херд и Макдональд, где нет населения, но обитают крупные колонии пингвинов.