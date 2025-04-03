Премьер-министр Мишустин сделал заявление о состоянии городов в Челябинской области

Мишустин на заседании Правительства России заявил, что в стране выросло число городов, в которых создана комфортная для жизни среда. Перечисляя регионы, которые наибольшим образом продвинулись в этом вопросе премьер-министр назвал и Челябинскую область. «Особенно заметные результаты в Республике Крым, Калининградской, Тульской, Рязанской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе», — перечислил отличившихся Михаил Мишустин.
Отметим, что в целом по стране в 2024 году городами с комфортной для жизни средой названо 920 населенных пунктов, что на 20 процентов больше чем в предыдущий год.