Пресс-секретарь Белого дома Левитт не исключила новых санкций против РФ

Пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Каролин Левитт не исключила, что Российская Федерация «может столкнуться» с дополнительными американскими «жёсткими» санкциями.
При этом она отметила, что РФ не фигурирует в перечне государств, в отношении которых введены новые американские пошлины.
Заявление прозвучало в беседе с Axios.
«Левитт заявила Axios, что РФ не включили в список, поскольку санкции США уже “исключают любую значимую торговлю”. Левитт отметила, что Россия всё ещё может столкнуться с “дополнительными жёсткими санкциями”», — говорится в публикации.
Кроме того, она рассказала, что Куба, Белоруссия и Северная Корея не попали в списки в связи с тем, что «существующие пошлины и ограничительные и без того слишком высоки».
Левитт добавила, что Канаду и Мексику не включили в перечень из-за того, что Трамп уже ввёл против них пошлины в размере 25 процентов.
Напомним, Трамп выступил перед Белым домом с заявлением о новых торговых пошлинах «против всех стран мира». При этом стало известно, что в настоящее время Российская Федерация не вошла в перечень таких государств.
Министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент заявил, что РФ нет в списке по пошлинам из-за отсутствия торговли с ней.