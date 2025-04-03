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Пресс-секретарь Белого дома Левитт не исключила новых санкций против РФ

РФ нет в перечне государств, в отношении которых введены новые пошлины.

Пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Каролин Левитт не исключила, что Российская Федерация «может столкнуться» с дополнительными американскими «жёсткими» санкциями.

При этом она отметила, что РФ не фигурирует в перечне государств, в отношении которых введены новые американские пошлины.

Заявление прозвучало в беседе с Axios.

«Левитт заявила Axios, что РФ не включили в список, поскольку санкции США уже “исключают любую значимую торговлю”. Левитт отметила, что Россия всё ещё может столкнуться с “дополнительными жёсткими санкциями”», — говорится в публикации.

Кроме того, она рассказала, что Куба, Белоруссия и Северная Корея не попали в списки в связи с тем, что «существующие пошлины и ограничительные и без того слишком высоки».

Левитт добавила, что Канаду и Мексику не включили в перечень из-за того, что Трамп уже ввёл против них пошлины в размере 25 процентов.

Напомним, Трамп выступил перед Белым домом с заявлением о новых торговых пошлинах «против всех стран мира». При этом стало известно, что в настоящее время Российская Федерация не вошла в перечень таких государств.

Министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент заявил, что РФ нет в списке по пошлинам из-за отсутствия торговли с ней.