Китай призвал США отменить пошлины

Президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты госдолга.