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Китай призвал США отменить пошлины

ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, урегулировать разногласия путем диалога, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте минкоммерции КНР.

Источник: © РИА Новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты госдолга.

«В торговой войне нет победителей, протекционизм не имеет выхода», — подчеркивается в заявлении.

«Китайская сторона призывает США немедленно отменить односторонние тарифные меры, надлежащим образом решить разногласия с торговыми партнерами путем равноправного диалога», — говорится в заявлении.