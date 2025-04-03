Рейтинг Трампа рухнул до минимальной отметки со дня инаугурации

Весной респонденты негативно оценили экономическую политику Трампа и эффективность его борьбы с высокой стоимостью жизни. Одобрительно по этим пунктам высказались лишь 37% и 30% опрошенных соответственно. Также более половины американцев (52%) выразили опасения, что введение пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей нанесёт ущерб их семьям.