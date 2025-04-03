Четыре малых города Омской области признали комфортней Омска

В результате все шесть городов Омской области были признаны благоприятными для жизни, набрав больше половины от максимальных 360 баллов.
Омск вошел в число комфортных впервые, набрав 183 балла, столько же баллов у Калачинска.
Примечательно, что остальные города региона — Тару, Называевск и Исилькуль — Минстрой признал комфортнее Омска. У Тары — 191 балл, Тюкалинска — 188 баллов, Называевска — 186 баллов, Исилькуля — 184 балла.
Как обратил внимание «СуперОмск», малые города, в частности, обходят Омск по показателю «Общегородское пространство» — у областного центра 29 баллов, у остальных городов 37−42 балла.
«Жилье и прилегающие пространства» выше всего оценили в Тюкалинске (41 балл из 60 возможных), «улично-дорожную сеть» — в Таре и Тюкалинске (по 34 балла).
Кроме того, во всех городах региона — условно комфортный климат.