В Сирии в результате удара ВВС Израиля погибли десять человек

Израильские военные атаковали территорию САР, информирует Syria TV.
По данным сирийского телеканала, ВВС Израиля нанесли удар в районе населённого пункта Нава, который расположен в провинции Дераа на юге страны.
Жертвами атаки стали десять мирных жителей.
«Десять человек из числа жителей Нава погибли в результате авиаударов израильских сил по лесистой местности Джебайлия к западу от города», — говорится в публикации.
Ранее сирийские журналисты сообщили, что жители провинции Дераа вступили в вооружённое столкновение с израильскими военными. Бойцы ЦАХАЛ продвигались вглубь территории САР, но им пришлось отступить.
Также стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию исследовательского центра в Дамаске в Сирии.