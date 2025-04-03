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В Сирии в результате удара ВВС Израиля погибли десять человек

Жертвами атаки стали жители населённого пункта Нава.

Израильские военные атаковали территорию САР, информирует Syria TV.

По данным сирийского телеканала, ВВС Израиля нанесли удар в районе населённого пункта Нава, который расположен в провинции Дераа на юге страны.

Жертвами атаки стали десять мирных жителей.

«Десять человек из числа жителей Нава погибли в результате авиаударов израильских сил по лесистой местности Джебайлия к западу от города», — говорится в публикации.

Ранее сирийские журналисты сообщили, что жители провинции Дераа вступили в вооружённое столкновение с израильскими военными. Бойцы ЦАХАЛ продвигались вглубь территории САР, но им пришлось отступить.

Также стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию исследовательского центра в Дамаске в Сирии.