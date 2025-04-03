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Виталий Хоценко обсудил с главой Минэкономразвития РФ Решетниковым поддержку омских инвестпроектов

Состоялось первое рабочее совещание команды правительства Омской области с министром экономического развития России.

Источник: SuperOmsk.ru

В четверг, 3 апреля 2025 года, объявлено о прибытии в регион министра экономического развития России Максима Решетникова.

В своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что совместная работа, несмотря на ранний час, уже стартовала: прошло совещание главы Минэкономразвития с командой регионального правительства. Главной темой обсуждения стала поддержка на федеральном уровне инвестиционных проектов Омской области, уточнил глава региона.

На фото: представители регионального кабмина на встрече с главой Минэкономразвития РФ / автор — Сергей Мельников.

«Инициативы региона и механизмы их поддержки, в том числе с использованием инструментов дополнительного финансирования в рамках списания двух третей по бюджетным кредитам, стали ключевыми темами повестки встречи», — подчеркнули в областном правительстве.

Виталий Хоценко добавил, что на уровне региона уже подготовлены предложения по мероприятиям, для реализации которых возможно привлечь федеральные ресурсы.