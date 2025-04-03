Китай анонсировал контрмеры в связи с введением США новых пошлин

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых таможенных пошлин на товары, импортируемые в США, 2 апреля. Он представил таблицу с актуальными тарифами, назвав её «Декларацией экономической независимости» Соединённых Штатов. В списке стран, на которые распространяются новые пошлины, нет России, поскольку между государствами не ведётся торговля. Украина же в списке присутствует и облагается базовой тарифной ставкой в 10%.