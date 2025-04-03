Нетаньяху прибыл в Венгрию

Премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.