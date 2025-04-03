Нетаньяху прибыл в Венгрию

Как пишет издание Times of Israel, это первая поездка Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.
«Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху», — написал министр в соцсетях, сопроводив публикацию фотографиями Нетаньяху в аэропорту.
МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.