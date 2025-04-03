Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху прибыл в Венгрию

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки.

Источник: AP 2024

Как пишет издание Times of Israel, это первая поездка Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.

«Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху», — написал министр в соцсетях, сопроводив публикацию фотографиями Нетаньяху в аэропорту.

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.