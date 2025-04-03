В Европе заявили о наступлении эпохи триумвирата России, Китая и США

По его словам, «будет триумвират США-Китай-Россия, а затем это превратится в Концерт великих держав». Кошкович добавил, что через 10 лет к ним присоединится Индия. «Расслабьтесь. Все будет хорошо (но не для Европы)», — написал он соцсети X*.