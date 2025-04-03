В Европе заявили о наступлении эпохи триумвирата России, Китая и США

Политическое устройство мира в ближайшее время кардинально изменится, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
По его словам, «будет триумвират США-Китай-Россия, а затем это превратится в Концерт великих держав». Кошкович добавил, что через 10 лет к ним присоединится Индия. «Расслабьтесь. Все будет хорошо (но не для Европы)», — написал он соцсети X*.
Аналитик предположил, что далее начнется возвышение и других держав, и через 50 лет будет существовать от четырех до семи сверхдержав.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Россия и США сделали первый шаг к нормализации своих отношений. По его словам, этот шаг способствует стабилизации баланса сил между крупными державами и помогает справиться с растущим дефицитом определенности в современном мире.
Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказывал мнение, что от отношений великих держав, владеющих мощными вооружениями, зависят другие государства.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.