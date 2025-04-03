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В Европе заявили о наступлении эпохи триумвирата России, Китая и США

Венгерский аналитик Золтан Кошкович заявил, что через 50 лет в мире будет существовать от четырех до семи сверхдержав.

Источник: Аргументы и факты

Политическое устройство мира в ближайшее время кардинально изменится, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По его словам, «будет триумвират США-Китай-Россия, а затем это превратится в Концерт великих держав». Кошкович добавил, что через 10 лет к ним присоединится Индия. «Расслабьтесь. Все будет хорошо (но не для Европы)», — написал он соцсети X*.

Аналитик предположил, что далее начнется возвышение и других держав, и через 50 лет будет существовать от четырех до семи сверхдержав.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Россия и США сделали первый шаг к нормализации своих отношений. По его словам, этот шаг способствует стабилизации баланса сил между крупными державами и помогает справиться с растущим дефицитом определенности в современном мире.

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказывал мнение, что от отношений великих держав, владеющих мощными вооружениями, зависят другие государства.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.