Василий Нагибин стал главным федеральным инспектором по Хабаровскому краю

Василий Нагибин возглавил инспекцию в ЕАО в марте 2022 года. Теперь он будет координировать работу региональных властей уже в Хабаровском крае. Его место в автономии занял Антон Самосюк, который работал в аппарате полномочного представителя президента в ДФО и в статусе врио исполнял обязанности главного федерального инспектора по Хабаровскому краю.