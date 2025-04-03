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Василий Нагибин стал главным федеральным инспектором по Хабаровскому краю

На его прежнее место в ЕАО назначен Антон Самосюк.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае назначен новый главный федеральный инспектор. Им стал Василий Нагибин, ранее занимавший этот пост в Еврейской автономной области. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Василий Нагибин возглавил инспекцию в ЕАО в марте 2022 года. Теперь он будет координировать работу региональных властей уже в Хабаровском крае. Его место в автономии занял Антон Самосюк, который работал в аппарате полномочного представителя президента в ДФО и в статусе врио исполнял обязанности главного федерального инспектора по Хабаровскому краю.

Назначение официально подтверждено на портале полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.