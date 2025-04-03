Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мина Ахвердиева возглавила управление пресс-службы Омской области

Срок её полномочий установлен на один год.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона. Новый пост заняла Мина Ахвердиева, которая также будет руководить управлением пресс-службы.

Срок её полномочий установлен на один год.

Мина Ахвердиева начала работать пресс-секретарём губернатора весной 2023 года. До этого она занимала аналогичную должность в правительстве ДНР.

Читайте также на портале Om1.ru.

Все города Омской области получили статус комфортных для жизни.