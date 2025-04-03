Мина Ахвердиева возглавила управление пресс-службы Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона. Новый пост заняла Мина Ахвердиева, которая также будет руководить управлением пресс-службы.
Срок её полномочий установлен на один год.
Мина Ахвердиева начала работать пресс-секретарём губернатора весной 2023 года. До этого она занимала аналогичную должность в правительстве ДНР.
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