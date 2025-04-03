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Премьер Израиля Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с визитом в Венгрию. В аэропорту его встретил министр обороны европейского государства Криштоф Салаи-Бобровницки.

«Добро пожаловать в Будапешт», — подписал совместные снимки глава МО в соцсетях.

Эта поездка в Европу стала первой для Нетаньяху после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт не намерен исполнять решение МУС в отношении главы кабмина еврейского государства.

Напомним, что МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта 21 ноября 2024 года, обвинив их в совершении военных преступлений в секторе Газа. Однако не все страны согласились его исполнять.