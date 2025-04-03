Индию обвинили в поставках Украине артиллерийских мин для 120-мм минометов

Индийские компании сами попадают под ограничения США и Евросоюза по обвинениям в участии в обходе санкций против России. В январе, после введения новых санкций против российского энергетического сектора, США потребовали от Индии прекратить разгрузку нефти с российских танкеров до 27 февраля. Под санкции попали такие компании, как «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и более 180 танкеров, которые Вашингтон считает частью «теневого флота» России. В ответ на это Нью-Дели согласился не разгружать те танкеры, на которые распространяются санкции.