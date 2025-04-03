Глава ЕК предложила Трампу переговоры о тарифах и предупредила об ответе

Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины наносят «серьезный удар» по предприятиям и потребителям, Европа готова как ответить на них, так и к сотрудничеству, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Универсальные пошлины, объявленные США, наносят серьезный удар по предприятиям и потребителям во всем мире. Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Мы также готовы к сотрудничеству. И перейти от конфронтации к переговорам», — написала она в X.