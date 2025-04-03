Лукашенко утвердил новые правила работы госструктур в Беларуси

В пресс-службе отметили, что документ предусматривает внедрение в практическую деятельность современных цифровых технологий в госуправлений. Вместе с тем им предусмотрено повышение эффективности служебных командировок, проведение обязательной оценки состояния исполнительской дисциплины в госоргане. Также предусматривается учет ее в момент продления или заключения с руководителем данного органа контракта на новый срок, принятии решений по результатам аттестации этого руководителя, повышении его в должности и представлении к государственным наградам.