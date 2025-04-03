Лукашенко утвердил новые правила работы госструктур в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля, в среду, утвердил новые правила работы государственных структур в Беларуси. Об этом проинформировали в пресс-службе президента.
В пресс-службе уточнили, что глава государства подписал Директиву № 11 «О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины». Названный документ был принят в развитие следующих указов: «О пятилетке качества», «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов».
Отмечается, что Директива направлена на то, чтобы кардинально повысить эффективность функционирования системы органов государственной власти, управленческой деятельности. Также она направлена на усиление исполнительской дисциплины, социально ответственного отношения каждого к труду.
Согласно документу, не допускается вмешательство госорганов, должностных лиц в компетенции друг друга. Вместе с тем исключено формирование, а также функционирование советов, групп, комиссий, других экспертных и консультативно-совещательных структур, подменяющих государственные органы. Однако за исключением тех, кто непосредственно предусмотрен законодательными актами. Кроме того, Директивой запрещается необоснованное проведение совещаний, в том числе в дистанционном формате.
В пресс-службе отметили, что документ предусматривает внедрение в практическую деятельность современных цифровых технологий в госуправлений. Вместе с тем им предусмотрено повышение эффективности служебных командировок, проведение обязательной оценки состояния исполнительской дисциплины в госоргане. Также предусматривается учет ее в момент продления или заключения с руководителем данного органа контракта на новый срок, принятии решений по результатам аттестации этого руководителя, повышении его в должности и представлении к государственным наградам.
В пресс-службе акцентировали внимание, что в документе указаны нормы, касающиеся необходимости упорядочения процесса сбора информации. Также содержатся нормы, направленные на сокращение избыточных запросов в адрес юридических лиц, в обеспечении информационной безопасности.
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