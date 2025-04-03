Юрий Слюсарь обсудил с первым замминистра транспорта РФ завершение строительства Ростовского транспортного кольца

Глава области назвал завершение строительства объездной дороги вокруг донской столицы — Ростовского транспортного кольца — «очень чувствительным вопросом для Ростова и всей Ростовской агломерации».
— По «Западной хорде», конечно, у нас главной вопрос. Транзитный поток растет, а Ростовское транспортное кольцо не доделано. И, как любая электрическая цепь, будучи незамкнутой, оно теряет всякий смысл. Чем больше транзитных грузов идет, тем больше их попадает на городские дороги, что фактически сокращает срок их эксплуатации и создает большие проблемы для жителей нескольких районов города, — рассказал Юрий Слюсарь.
Второй этап проекта «Западная хорда» окончательно соединит между собой две федеральные автодороги Р-280 «Новороссия» и А-135. Реализация проекта повысит транспортную доступность между Ростовской областью и новыми субъектами, а также создаст новые точки роста экономик Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, уверен глава донского региона. Проект входит в состав Азовского транспортного кольца.
Стоимость второго этапа «Западной хорды» превышает 27 млрд рублей. Полностью профинансировать его завершение за счет собственного бюджета Ростовская область не сможет, необходима поддержка федерального центра, подчеркнул Юрий Слюсарь. Валентин Иванов назвал проект принципиально важным. На встрече были рассмотрены возможные источники финансирования работ.
Напомним, строительство «Западной хорды» ведётся с 2022 года. В 2024 году введен первый этап протяженностью 4,75 км, проект был реализован за счет инфраструктурного бюджетного кредита.
Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 112 км — самый масштабный инфраструктурный проект в донском регионе. Кольцо формируют 12 автодорог, в том числе пять дорог федерального значения, шесть регионального и одну — местного. Почти все участки будущего объекта уже построены. Сданы две двухуровневые развязки — Щепкинская и Родионовская. Еще одну развязку — Темерницкую — планируется завершить к ноябрю этого года. Чтобы окончательно замкнуть Ростовское транспортное кольцо, требуется построить вторую часть «Западной хорды» протяженностью 7,5 км. Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.