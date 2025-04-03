Юрий Слюсарь обсудил с первым замминистра транспорта РФ завершение строительства Ростовского транспортного кольца

— По «Западной хорде», конечно, у нас главной вопрос. Транзитный поток растет, а Ростовское транспортное кольцо не доделано. И, как любая электрическая цепь, будучи незамкнутой, оно теряет всякий смысл. Чем больше транзитных грузов идет, тем больше их попадает на городские дороги, что фактически сокращает срок их эксплуатации и создает большие проблемы для жителей нескольких районов города, — рассказал Юрий Слюсарь.