Дмитриев заявил о важности диалога России и США

Диалог России и США важен, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Независимо от вашей политики — диалог между США и Россией важен», — написал он в соцсети X*. По словам Дмитриева, в этом вопросе речь идет об обеспечении безопасного мира для всех.
Глава РФПИ сопроводил пост изображением самолета, направляющегося в сторону Вашингтона.
Ранее сообщалось, что Дмитриев начал в Вашингтоне переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Политолог Сергей Марков отмечал, что у главы РФПИ сложились личные хорошие отношения с Уиткоффом.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.