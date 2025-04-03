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Дмитриев заявил о важности диалога России и США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что диалог между США и Россией важен.

Диалог России и США важен, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Независимо от вашей политики — диалог между США и Россией важен», — написал он в соцсети X*. По словам Дмитриева, в этом вопросе речь идет об обеспечении безопасного мира для всех.

Глава РФПИ сопроводил пост изображением самолета, направляющегося в сторону Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Дмитриев начал в Вашингтоне переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Политолог Сергей Марков отмечал, что у главы РФПИ сложились личные хорошие отношения с Уиткоффом.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.