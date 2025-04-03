США вводят новые пошлины в отношении ряда стран — Беларуси в списке нет

В среду американский президент Дональд Трамп представил таблицу с тарифами пошлин, которые вводят США. Он назвал соответствующий указ декларацией экономической независимости.
По его словам, как союзники, так и противники многие годы грабили США.
Второе апреля 2025 года навсегда войдет в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности… Мы начинаем делать Америку вновь богатой.
Он пообещал направить полученные от пошлин триллионы долларов на снижение налогов и погашение госдолга США.
Американские пошлины
С 3 апреля США вводят таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили, а также 20% на товары из ЕС, 34% — на товары из Китая.
Пошлины для готовых машин вступят в силу 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая.
Импорт автомобилей и определенных автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США.
Помимо того, будет введена 10%-ю минимальная пошлина на импорт с 5 апреля, для ряда стран — с 9 апреля. Облагать пошлинами не станут импортные товары, представляющие критическую важность для производства и национальной безопасности США.
Отмечается, что данные меры будут в силе до тех пор, «пока президент не постановит, что угроза американским интересам в торговой сфере устранена, урегулирована или смягчена».
При этом некоторые товары не будут подлежать зеркальному тарифу, среди них — энергоносители и некоторые другие полезные ископаемые, которые недоступны в США.
Вашингтон сохраняет за собой право увеличить импортные пошлины, если другие страны введут ответные ограничения.
Помимо того, Трамп имеет полномочия увеличивать или тариф или снизить пошлину.
Почему Беларуси нет в списке
В американском Минфине заявили, что введение зеркальных импортных пошлин, объявленное Трампом, может привести к повышению цен в США, однако это не является гарантированным исходом.
Глава министерства Скотт Бессент пояснил, что ответные ввозные пошлины на товары из России и Беларуси не вводятся, поскольку с этими странами торговля не ведется.