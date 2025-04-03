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США вводят новые пошлины в отношении ряда стран — Беларуси в списке нет

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Беларусь и Россия отсутствует в списке из 185 государств, в отношении которых США ввели новые таможенные пошлины, это следует из перечня, опубликованного аккаунтом Белого Дома в соцсети Х.

Источник: Sputnik.by

В среду американский президент Дональд Трамп представил таблицу с тарифами пошлин, которые вводят США. Он назвал соответствующий указ декларацией экономической независимости.

По его словам, как союзники, так и противники многие годы грабили США.

Второе апреля 2025 года навсегда войдет в историю как день возрождения и начало золотого века американской промышленности… Мы начинаем делать Америку вновь богатой.

заявил президент

Он пообещал направить полученные от пошлин триллионы долларов на снижение налогов и погашение госдолга США.

Американские пошлины

С 3 апреля США вводят таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили, а также 20% на товары из ЕС, 34% — на товары из Китая.

Пошлины для готовых машин вступят в силу 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая.

Импорт автомобилей и определенных автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США.

говорится в распоряжении главы Белого дома

Помимо того, будет введена 10%-ю минимальная пошлина на импорт с 5 апреля, для ряда стран — с 9 апреля. Облагать пошлинами не станут импортные товары, представляющие критическую важность для производства и национальной безопасности США.

Отмечается, что данные меры будут в силе до тех пор, «пока президент не постановит, что угроза американским интересам в торговой сфере устранена, урегулирована или смягчена».

При этом некоторые товары не будут подлежать зеркальному тарифу, среди них — энергоносители и некоторые другие полезные ископаемые, которые недоступны в США.

Вашингтон сохраняет за собой право увеличить импортные пошлины, если другие страны введут ответные ограничения.

Помимо того, Трамп имеет полномочия увеличивать или тариф или снизить пошлину.

Почему Беларуси нет в списке

В американском Минфине заявили, что введение зеркальных импортных пошлин, объявленное Трампом, может привести к повышению цен в США, однако это не является гарантированным исходом.

Глава министерства Скотт Бессент пояснил, что ответные ввозные пошлины на товары из России и Беларуси не вводятся, поскольку с этими странами торговля не ведется.