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Краснодар подписал План по развитию сотрудничества с китайским Дуцзянъянем

Официальная делегация Краснодара, возглавляемая заместителем главы города Надеждой Панаетовой, в настоящее время находится с визитом в Китае.

По приглашению мэра Дуцзянъяня Чжана Яданя стороны обсудили перспективы взаимодействия.

Как рассказали в соцсетях администрации Краснодара, Панаетова подписала документ о развитии сотрудничества с китайскими коллегами. По словам заместителя мэра, План совместных действий открывает широкие возможности для двустороннего взаимодействия в различных сферах.

Надежда Панаетова также подчеркнула, что российская и китайская стороны намерены работать в направлении заключения соглашения о побратимстве между городами.