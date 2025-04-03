Краснодар подписал План по развитию сотрудничества с китайским Дуцзянъянем

По приглашению мэра Дуцзянъяня Чжана Яданя стороны обсудили перспективы взаимодействия.
Как рассказали в соцсетях администрации Краснодара, Панаетова подписала документ о развитии сотрудничества с китайскими коллегами. По словам заместителя мэра, План совместных действий открывает широкие возможности для двустороннего взаимодействия в различных сферах.
Надежда Панаетова также подчеркнула, что российская и китайская стороны намерены работать в направлении заключения соглашения о побратимстве между городами.