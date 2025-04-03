Делегация РФ во главе с Дмитрием Чернышенко прибыла на Кубу с рабочим визитом

«3−4 апреля Дмитрий Чернышенко посетит такие города, как Сантьяго-де-Куба и Гавана. Ключевым событием станет 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване под председательством российского вице-премьера и заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса», — говорится в публикации.
Также за время рабочего визита делегация посетит исторические комплексы республики, даст старт выставке «Эволюция технологий на Кубе» и проведёт встречу с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба.
Рабочий визит в США между тем совершает и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По данным американских СМИ, он принял участие в переговорах со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Белом доме.