Делегация РФ во главе с Дмитрием Чернышенко прибыла на Кубу с рабочим визитом

Рабочий визит в США между тем совершает и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По данным американских СМИ, он принял участие в переговорах со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Белом доме.