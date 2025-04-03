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Делегация РФ во главе с Дмитрием Чернышенко прибыла на Кубу с рабочим визитом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл на Кубу в составе российской делегации. Поездка приурочена к 65-летию восстановления дипломатических отношений между державами. Её цель — укрепление двустороннего сотрудничества и развитие стратегического партнёрства, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Источник: Life.ru

«3−4 апреля Дмитрий Чернышенко посетит такие города, как Сантьяго-де-Куба и Гавана. Ключевым событием станет 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване под председательством российского вице-премьера и заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса», — говорится в публикации.

Также за время рабочего визита делегация посетит исторические комплексы республики, даст старт выставке «Эволюция технологий на Кубе» и проведёт встречу с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба.

Рабочий визит в США между тем совершает и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По данным американских СМИ, он принял участие в переговорах со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Белом доме.