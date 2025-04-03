Паслер обсудил с экс-губернатором Мишариным создание высокоскоростных поездов

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер накануне провел встречу с Александром Мишариным. Напомним, последний возглавлял Средний Урал с 2009 по 2012 годы.
По словам Дениса Паслера, основной темой их встречи с бывшим свердловским губернатором стал вопрос развития транспортной отрасли, в частности, проекта создания высокоскоростных электропоездов.
— Александр Сергеевич как президент Российской академии транспорта и председатель Совета директоров «Синара-Транспортные машины» сообщил о ключевых этапах реализации проекта, — отметил Денис Паслер.
Напомним, 26 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал в отставку. На пост врио губернатора был назначен бывший глава Оренбуржья Денис Паслер.