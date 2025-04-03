Краснов: уголовные дела заведены против чиновников из Хабаровского края

Однако, как отметил генпрокурор, принятые меры не помогли предотвратить ухудшение ситуации. Площадь выгоревших территорий в Сибири и на Дальнем Востоке увеличилась с 4,5 до 7,7 миллиона гектаров. Краснов указал, что значительная часть ответственности лежит на региональных органах власти, чьи просчёты привели к возбуждению уголовных дел в Хабаровском и Приморском краях по фактам халатности должностных лиц.