Краснов: уголовные дела заведены против чиновников из Хабаровского края

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов выступил в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране, особо отметив уголовные дела, возбуждённые в отношении должностных лиц Хабаровского и Приморского краев. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В своём выступлении Краснов акцентировал внимание на сохраняющемся росте преступлений в цифровой сфере, а также выразил обеспокоенность недостаточной готовностью региональных властей к чрезвычайным ситуациям и замедленным реагированием со стороны МЧС России. Отдельной темой стала борьба с лесными пожарами, остающаяся приоритетной задачей. По инициативе прокуратуры в регионах была приобретена дополнительная техника, продлены маршруты патрулирования, проведены работы по расчистке лесных массивов и созданию противопожарных разрывов.
Однако, как отметил генпрокурор, принятые меры не помогли предотвратить ухудшение ситуации. Площадь выгоревших территорий в Сибири и на Дальнем Востоке увеличилась с 4,5 до 7,7 миллиона гектаров. Краснов указал, что значительная часть ответственности лежит на региональных органах власти, чьи просчёты привели к возбуждению уголовных дел в Хабаровском и Приморском краях по фактам халатности должностных лиц.
В преддверии пожароопасного периода Игорь Краснов распорядился усилить прокурорский надзор за подготовкой органов лесоохраны. Он поручил провести проверки их технической оснащённости и эффективности профилактических мер, чтобы минимизировать риски в будущем.