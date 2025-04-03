Беспилотники ВСУ атаковали шесть областей России. Военная операция, день 1135-й

8:15 Сбитый беспилотник ВСУ упал в Железногорске Курской области, в результате падения была пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
8:12 Последних мирных жителей удалось вывезти из обстреливаемого ВСУ села Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
8:09 ?Минобороны РФ: дежурные средства ПВО ночью уничтожили 23 беспилотника. Шесть целей были поражены над территорией Брянской области, по пять — над территориями Орловской и Курской областей, четыре — над территорией Калужской области, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Смоленской области.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1135-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.