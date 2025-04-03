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Беспилотники ВСУ атаковали шесть областей России. Военная операция, день 1135-й

Дежурные средства ПВО минувшей ночью отразили массированную атаку украинских БПЛА. Над шестью регионами уничтожили 23 аппарата ВСУ. Дроны сбили над Брянской, Орловской, Курской, Калужской, Белгородской и Смоленской областями. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ВСУ не успели скрыть следы преступлений при отступлении из Курской области. Бросали они и западное вооружение, уточнил он. Газета.Ru ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:15 Сбитый беспилотник ВСУ упал в Железногорске Курской области, в результате падения была пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

8:12 Последних мирных жителей удалось вывезти из обстреливаемого ВСУ села Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:09 ?Минобороны РФ: дежурные средства ПВО ночью уничтожили 23 беспилотника. Шесть целей были поражены над территорией Брянской области, по пять — над территориями Орловской и Курской областей, четыре — над территорией Калужской области, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Смоленской области.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1135-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.