Беспилотники ВСУ атаковали шесть областей России. Военная операция, день 1135-й

8:09 ?Минобороны РФ: дежурные средства ПВО ночью уничтожили 23 беспилотника. Шесть целей были поражены над территорией Брянской области, по пять — над территориями Орловской и Курской областей, четыре — над территорией Калужской области, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Смоленской области.