«Командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развертывании так называемых сил заверения на Украине в соответствии с одним предложением, которое обсуждается на переговорах под руководством Франции и Великобритании», — пишет издание со ссылкой на чиновников.
Как отмечает Financial Times, согласно предложению, силы также смогут использовать общие возможности разведки и наблюдения, имеющиеся у альянса.
По словам чиновников, это предложение лишь одно из нескольких обсуждаемых вариантов и может быть изменено до достижения финального соглашения. Как отмечается, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присутствовал на переговорах лидеров и отправлял высокопоставленных должностных лиц альянса на технические встречи группы. Также, по данным Financial Times, некоторые члены коалиции сдержаны в отношении вовлечения военного альянса.
Как пишет издание, коалиция рассматривает привлечение НАТО как способ косвенного вовлечения США и получения косвенной поддержки Вашингтона.
«Если мы собираемся разместить силы и средства десятков стран (на Украине — ред.), то НАТО — это единственный вариант (командования и управления), который мы можем использовать», — заявил один из чиновников.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита «коалиции желающих» 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину «сил сдерживания». Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а «силы сдерживания» не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать «факты на земле». В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить «миротворцев» на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.