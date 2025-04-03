Интерпол отказал Боснии и Герцеговине в задержании Додика

В конце февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Речь идет о решении суда первой инстанции, оно может быть обжаловано.