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Казахстан усилил меры против финансирования терроризма

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Казахстан усиливает меры против финансирования терроризма, заявили в сенате.

Источник: Sputnik.kz

Сегодня ратифицировали Протокол изменений в соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Документ расширяет полномочия ЕАГ, дополняя их мерами по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения. Также уточняются ключевые определения, регламентируется работа организации и порядок формирования ее бюджета.

пояснили в сенате

Принятые изменения позволят усилить контроль за финансовыми потоками, повысить эффективность международного сотрудничества и обеспечить соответствие Казахстана стандартам ФАТФ (Financial Action Task Force — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Также в сенате сообщили, что в Индексе противодействия отмыванию денег Базельского института управления Казахстан улучшил свои позиции по итогам 2024 года, получив 4,65 балла (10 — максимальный риск).

Таким образом, он опередил США, Японию, Сингапур, Китай, Катар, Италию, Венгрию и Турцию.