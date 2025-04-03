Казахстан усилил меры против финансирования терроризма

Сегодня ратифицировали Протокол изменений в соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Документ расширяет полномочия ЕАГ, дополняя их мерами по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения. Также уточняются ключевые определения, регламентируется работа организации и порядок формирования ее бюджета.
Принятые изменения позволят усилить контроль за финансовыми потоками, повысить эффективность международного сотрудничества и обеспечить соответствие Казахстана стандартам ФАТФ (Financial Action Task Force — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Также в сенате сообщили, что в Индексе противодействия отмыванию денег Базельского института управления Казахстан улучшил свои позиции по итогам 2024 года, получив 4,65 балла (10 — максимальный риск).
Таким образом, он опередил США, Японию, Сингапур, Китай, Катар, Италию, Венгрию и Турцию.