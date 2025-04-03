Главу Артемовского оставили в следственном изоляторе

Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Константина Трофимова обвиняют в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 290 УК РФ (Получение взятки главой органа местного самоуправления).
Артемовский городской суд продлил Константину Трофимову срок содержания под стражей в следственном изоляторе. Адвокаты обвиняемого подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд, в которых просили избрать для подзащитного более мягкую меру пресечения.
Суд отменил постановление Артемовского городского суда из-за процессуальных нарушений и вынес новое постановление, которым ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворено.
Константина Трофимова оставили под стражей до 17 апреля.